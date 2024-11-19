林業署嘉義分署為檢測人畜共通疾病，去年在阿里山森林遊樂區內採用誘捕絕育，共結紮6隻猴子。（林業署嘉義分署提供／呂妍庭嘉義傳真）

台灣獼猴採摘農作物、侵入民宅等情況愈演愈烈，連嘉義縣原住民議員武清山都說嘉義的猴子數量恐超過鄒族人數「超級多」，保育到變氾濫，縣議員何子凡指電圍網、驅趕、放鞭炮等措施都無法抑制獼猴入侵人類生活環境，建議不妨比照浪浪防治，採用TNVR，透過誘捕、絕育並回置手段，來降低台灣獼猴數量。

何子凡以大批猴子侵入茶園採摘茶葉為例，指台灣獼猴肆虐愈來愈誇張、嚴重，認為是猴子數量太多造成食物競爭，加上動物有領域性，猴子才會不斷往外發展，進入人類的生活環境，但現行的防治方式都沒辦法降低人猴衝突。

武清山也說，山上猴子數量超級多，農作物竹筍、柿子、蔬菜，甚至茶葉嫩葉都吃遍了，政府補助大聲公、放炮都沒用，電圍網的補助又少，土地地目受限制，山區地形變化大，滿山遍野的竹林怎麼圍？

林業署嘉義分署花季期間安排巡護隊成員執行友善驅離，讓獼猴盡量遠離遊客動線區域，降低人猴衝突發生機率。（林業署嘉義分署提供／呂妍庭嘉義傳真）

何子凡舉例，香港為控制野生猴子的繁殖數量，從2007年開始為當地猴子進行絕育手術，2000隻猴子有7成已絕育，出生率從60％降到30％，顯見這種作法有相當效果，且林業署嘉義分署也在阿里山森林遊樂區內採用誘捕方式絕育，建議縣府農業處向中央提議，評估這種方式可不可行，如果可以，應優先爭取經費在嘉義試辦。

嘉義分署解釋，去年在阿里山森林遊樂區進行台灣獼猴防治措施，主要是誘捕猴子進行人畜共通傳染病採樣，再一併絕育，當時共抓了6隻獼猴，但事後引發保育人士批評，目前仍在研議是否要誘捕，不過在祝山一帶，統計2022年到去年底，搶食通報16次，今年至少剩3次，監測目測猴子出現數量也從10多隻減少到4、5隻。

武清山認為，至今政府沒拿出比較可行、確切辦法，既然台灣獼猴保育門檻降低，或許在生態平衡前提下，可以適當獵捕。

縣府農業處長許彰敏說，為了防治猴害，中央和地方努力想出因應對策，確實猴子對電網、電網罩、放炮已經無感，加上動保保育做太好，猴子不怕人，針對何子凡建議猴子比照TNVR做法，畢竟香港的地形環境跟台灣、嘉義不同，猴子又很會跑，可以跟中央討論，但誘捕非常困難，需要克服。