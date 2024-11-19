台南玉井青果市場是山區農產品集散中心，每年芒果產季到來，更是擠滿採買人潮，最近隔壁的公有零售市場公廁經整修煥然一新，反觀青果市場的廁所依舊不敷使用，經常大排長龍，還有居民目擊有民眾直接在外面路邊或民宅牆邊「就地解放」，很誇張。

市議員周奕齊認為，玉井青果市場是玉井的重要門面，相關單位應好好改善、優化。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

玉井公有零售市場的公廁，今年台南市政府經發局透入經費大改造，不再僅是單純的功能性場所，透過簡約、清新的白色牆面與綠植，帶給民眾耳目一新的感受；然而反觀隔壁的玉井青果市場，每年芒果產季湧入大批遊客，廁所卻老舊不堪，數量也不足。

台南玉井青果市場是山區農產品集散中心，地方盼相關單位能改建或增建廁所。（本報資料照片）

有民眾投訴說，青果市場只有水果比較厲害，建物一點特色都沒有，而且廁所間數少得可憐，每年到了芒果產季，一天出入的人流經常達上萬人，遊覽車一輛一輛開到市場，廁所總是大排長龍，「老人家排到漏尿都有可能」，希望相關單位能改建或增建廁所。

當地居民也抱怨，有時經過青果市場，還會聞到一股類似「尿騷味」的異味，一開始以為自己鼻子有問題，直到芒果產季結束、市場人潮變少後，就沒有再聞到，推測因青果市場廁所數量不足，屢有隨地小便問題，影響周邊環境衛生。

市議員周奕齊認為，不只廁所，整個青果市場建物都要改善，但卡在用地問題，得進行地目變更等行政程序才能整建，台南市農產運銷公司由台南市政府官股經營，過去他在議會反映多年，卻一直無下文，青果市場是成為玉井一個重要門面，就看市長有沒有決心要優化。

台南市農產運銷公司總經理楊弘義回應，青果市場內女廁有4間、男廁有2間、小便斗5個，附近有西拉雅公廁女4間、男2間、小便斗3個以及玉井零售市場新建的公廁，未來會加強宣導周遭公廁資訊、督促廁所環境清潔，並研議相關改善措施。