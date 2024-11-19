雲林縣消防局今年1至10月119報案電話計接獲7萬2200多通，其中2萬1231多通是無效電話，不是接通立即掛斷，就是不出聲。消防局提醒，消防法去年修訂，無故撥打119或謊報可處1萬元至5萬元罰鍰，千萬不要以身試法。

雲林縣消防局勤務中心統計，今年1至10月119電話每月約6000至9000通，總計共7萬2203通，無效通話有2萬1231通，占3成，無效通話中以撥打後立即掛斷、不出聲最多，也有小孩好玩撥打，傾訴心聲、吐苦水、碎念的也有。

消防局表示，《消防法》去年6月修訂，任何人不得無故撥打報案電話，或謊報火警、災害、人命救助及緊急救護事件，違反者可罰1萬元至5萬元罰鍰。

消防局表示，即使接通立即掛斷或不出聲一樣可追查發話電話號碼或位置，民眾不要以身試法，把緊急救援資源留給真正需要的人。

消防局建議民眾撥打119報案時以市內電話優先，為更迅速掌握案發位置，可下載「消防防災e點通」中的「119報案APP」，有GPS定位功能，可將準確位置傳送至報案系統。