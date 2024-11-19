台中市大肚區瑞井登山步道和潭子區新田登山步道都是地方熱門休憩景點之一，去年8、9月間受颱風影響，傳出邊坡坍方、鋪面遭受土石沖刷受損，中市觀旅局19日指出，經投入1842萬元災害準備金辦理災後復建，瑞井登山步道及潭子新田登山步道（主步道、2號步道）將在11月底完工。

台中市大肚區瑞井登山步道、潭子新田登山步道等，去年8、9月受颱風影響，步道設施受損，市府投入1842萬元災害準備金修復，預計11月底完工。圖為新田步道。（中市府提供／潘虹恩台中傳真）

大肚區瑞井社區擁有百年緬梔、三口井、紅磚厝等古樹古蹟，更是影劇《花甲男孩轉大人》的拍攝景點，瑞井登山步道隱身其中，雖總長僅約405公尺，但擁有豐富的自然景觀及生態資源、環境幽靜；新田登山步道全長3.6公里，包括主步道、1號、2號、3號和5號步道，其中1063階木棧階梯沿山坡而建，山景寬闊壯觀，兩步道都是地方熱門休憩景點。

大肚瑞井登山步道、大肚新興至社腳知高圳步道與潭子新田登山步道（主步道、2號及3號步道），去年8、9月受颱風影響，部分道路路面和設施受損，觀旅局先將受損處封閉，並動支約1842萬元災害準備金辦理災後復建。其中，知高圳步道及潭子新田3號登山步道已於8月完工開放，而瑞井登山步道及新田主步道、2號步道將在11月底完工。

觀旅局表示，大肚瑞井登山步道部分路段鋪面遭大雨沖刷導致許多坑洞，且箱涵遭土石掩埋，評估後改設置長約11公尺跨越橋，每每大雨沖刷土石即可順流而去；潭子新田登山步道受損則是因邊坡土石崩坍造成設施受損，復建工程含新建掛網護坡、新建微型樁、石籠等邊坡設施進行加固，並進行步道損壞設施的修復作業。