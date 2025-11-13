高雄一名蘇姓女子為改善門面，2018年起到高市一家連鎖牙醫診所接受歐姓牙醫師矯正治療，卻越做越不對勁。她歷時5年、回診57次，期間反覆出現膿包、骨釘易脫落等情況，再另覓良醫時竟被告知罹患嚴重牙周病，需要專科治療。蘇女憤而求償138萬元。高雄地院依醫審會鑑定結果，認定原先牙醫師疏於告知病情、侵害病患自主決定權，判醫師與診所連帶賠償55萬餘元，全案可上訴。

判決指出，蘇女2018年1月起接受歐姓牙醫師矯正，至2022年8月累計回診57次。治療過程中她多次向醫師反映口腔長膿包、矯正骨釘反覆鬆脫，但歐醫僅針對局部症狀消炎處理，並未進一步檢查牙周狀況，也未提供足以讓病患理解風險的相關資訊。

蘇女其後改至另一家診所，才驚覺自己已有嚴重牙周病，必須赴台北台大醫院找專科門診治療。她指控原診所未及早診斷，致病情惡化、矯正進度倒退，更因此必須多花兩年重建期，遂提告求償138萬餘元。

審理期間，歐姓牙醫否認誤診，認為產生膿包與骨釘問題，是病患清潔習慣造成，不屬醫療過失。但醫審會鑑定報告指出，雖然歐醫矯正技術本身符合醫療常規，但其病歷紀錄未詳載膿包、骨質流失等關鍵資訊，導致病患後續就醫決策受到影響，未能充分行使自主決定權，醫療行為仍有疏失。

高雄地院採信鑑定意見，認定歐姓牙醫師在病情告知、病歷記載方面欠缺，造成病患治療期程延宕、額外負擔，判其與診所須賠償55萬餘元。全案仍可上訴。