丁寧年輕時和唐治平有一段情，對方日前歷經母喪風波復出上節目，並且喊想結婚，她樂見對方回歸演藝圈，「我們沒什麼聯絡了，但身邊的人都會關心他，很祝福他。」她認為對方剛經歷完一場滿奇特的生命經驗，如果這個環境願意給他機會，「我覺得他是一個很有才華的人。」

丁寧近期和鍾欣凌、孫淑媚合作杜政哲執導華視、公視台語台《拜六禮拜》，19日在彰化舉行媒體探班。丁寧是彰化出身，這部戲一半在該地取景，她熟門熟路帶演員去吃當地小吃，拍戲空檔更去參加田中馬拉松。她劇中飾演水電工，戲外真的水電工上身，在市場拍戲時去公廁，發現水壞了無法沖水，她索性打開水箱修理，發現是線卡住，直接動手修好，讓眾人覺得超厲害。

丁寧《拜六禮拜》飾演母胎單身水電工。（華視、公視台語台提供）

她也說：「這次跟導演合作很舒服，沒有意識到在拍戲感覺。」她劇中是母胎單身，相親對象是劉書宏，戀愛之後沒有選擇婚姻，探討內心真正想要的，「人生不是為了談戀愛，人生有其他舒服選擇，不用犧牲什麼。」

劇情以彰化二林小鎮為背景，周瑞秋 (鐘欣凌飾)、楊世美 (丁寧飾)、蕭如如 (孫淑媚飾)三位女主角為主軸，透過她們在人生不同階段的迷惘、自我覺察與情感糾葛，深刻探討現代人如何平衡工作與生活，預計於11月底殺青，2025年正式與觀眾見面。