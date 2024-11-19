金大國際長翁瑞宏(左一)代表校方頒發感謝狀給丁小東(左二)與李鍾靈(右二)兩位愛心企業主，感謝他們對於該校外籍新生的關心與照顧。(于家麒攝)

近日東北季風南下氣溫直直落，下探1字頭加上「冷冷的冰雨」更顯寒意。為了讓110位遠渡重洋的金門大學外籍新生可以適應冬天的低溫，長期致力公益的知名服飾加盟主李鍾靈攜手地方廣播電台董事長丁小東，今(19)日一起捐贈100多件發熱衣給讓這群甚至沒經歷過冬天的東南亞學生，讓大家都能暖暖過冬。

金大指出，該校今年錄取的外籍學生來自印尼、馬來西亞、香港、越南、巴布亞紐幾內亞和馬拉威等多個國家，已連續6年實現國際招生的穩步增長；除學位學生外，今年也再次承接外交部第三階新南向菁英專班計畫，招收了來自5個國家、20名優秀國外大學青年參與，外籍新生共計110位，目前全校外籍生總數已達243人，致力於擴大國際教育交流的廣度與深度，並加強與姊妹校間的合作關係。

校長陳建民表示，非常感謝佐丹奴服飾金門加盟店負責人、同時也是該校傑出校友的李鍾靈，以及太武之春與金馬之聲廣播電台董事長丁小東對於該校外籍生的生活支持與照顧。有關此次發熱衣募集捐贈活動已經進入到第4年，每次活動都讓該校的國際生倍感溫馨，也感受到金門滿滿的熱情，相信這樣的活動，可以讓這些國際生在金門的生活更加的適應，如此一來也可以促進外籍生與金門當地間的交流互動。

來自緬甸的孫同學(左)與印尼華裔汪同學(右)都非常感謝兩位愛心老闆送的發熱衣，穿在身、暖在心。(于家麒攝)

來自緬甸的孫同學表示，在家鄉時的冬天不像金門那麼冷，昨(18)天還穿著短袖，今天就冷到不行急找外套來穿；從熱帶國家印尼前來就讀的華裔汪同學則說，從小到大根本沒經歷過冬天，帶來的行李全都是短袖，幸好學校有舉辦冬衣募集活動，加上兩位善心老闆即時送的發熱衣，讓她不用發抖上課了。

李鍾靈表示，捐贈發熱衣只是略盡棉薄之力，希望透過這次的愛心活動，讓從世界各地遠道而來的外籍生感受到金門人的溫暖，也希望用發熱衣來溫暖大家的身、心、靈。

丁小東則說，自己從台南來金門已多年，對金門冬天的寒冷仍沒辦法適應得很好；而金大很多外籍生都來自東南亞國家，可能比他更不適應金門冬天的低溫，因此希望透過此次活動，為外籍新生送上溫暖。他感謝李鍾靈每年都熱心參與捐贈，並期待未來能繼續攜手合作，為更多學生提供實質的幫助。

金大國際長翁瑞宏代表校方感謝兩位愛心滿溢的企業主，對於該校外籍新生的關心與照顧，不僅解決了他們在冬季的生活需求，也讓學生們感受到金門的友善與包容。他也強調，這些捐贈對於外籍學生融入金門的社會環境具有重要意義，並進一步促進金門多元文化的發展。