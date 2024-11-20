花蓮某幼兒園18日戶外教學時，一名女老師疑大動作強拉學童「排隊站好」，因行為不妥，畫面被po上網路，引發廣泛討論，吳姓園長今出面道歉，說明當天因戶外天氣有些變化，老師有點心急，在小朋友排隊時有拉扯動作，老師也很自責，一度表達離職負責，已獲家長諒解，全案通報教育處調查。

有民眾在臉書po出一段畫面，約有10多名幼兒園小朋友到新城鄉「慶安宮」廣場前集合排隊，現場有2老師，其中1女老師要學童好好排隊，疑粗暴拉扯學童站好，畫面中疑錄到女老師頗為不耐煩喊「這樣排會不會」、「面向那裡啦」，引起網友熱議，多數指老師行為不妥，認為老師沒耐心，粗暴抓人，用力推，小孩可能會脫臼。

吳姓園長今早來到慶安宮鞠躬道歉，還原當天經過，她說，18日老師（教保員）帶著孩子進行戶外課程，讓學童了解慶安宮建築、匾幅代表的意義，當天早上天氣開始有些變化，老師可能有點急，對小朋友在排隊的時候作比較很不適當、非常不好的拉扯動作，幸確認學童沒有受傷。

吳姓園長說，鄉長何禮臺要求必要對外說明清楚，園方也進行檢討，老師跟家長致歉，也希望每位家長給予嚴厲的督導，園方都虛心接受、改善，也告誡老師我們做了一個不恰當的行為，希望大家引以為戒。

吳姓園長說，這名老師為正式教保員，到園服務7年，平時老師的親師溝通很好，專業職能交流表現也很不錯，和孩子互動好，老師平日都會主動從事公益活動、非常樂意助人，老師很自責，還一度想是不是要離職負責。鄉立幼兒園有116位學童，教保員10位，符合法律規範。

在懲處部分，吳姓園長說，老師被記過，她自請處分。園長說，她在幼兒領域職場很久，很珍惜幼教工作並樂意為家長服務，會深切省思將這份工作再做更好的調整。全案也依法通報教育處調查處理。

新城鄉民代表傅緯豪 希望老師能發揮愛心，把孩童當自己小孩教養。這名老師平時跟家長互動不錯，老師也很誠意跟家長致歉說明獲諒解，幼兒園評價很好，年年招生額滿，此案尊重教育處調查議處結果。

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