臺北市政府為表揚優秀不動產經紀人員，每兩年透過臺北市不動產仲介經紀業同業公會推舉各家房仲業者參選優良不動產經紀人。今（113）年12位得獎者中，有6位來自信義房屋，「以人為本」、「先義後利」的企業精神深獲肯定。

信義房屋西湖店經理詹少禾，入行第四個月時，某天接獲家中破產消息一時陷入谷底情緒潰堤，時任店長的情緒支持，幫助她重新振作及轉念，最終家裡房子透過信義房屋出售，短短兩個月後即成為業務區內十年來首位新秀獎得主，像雲霄飛車一樣的經歷，讓她更能體會各種客戶的心情，帶來更好的服務。

「每一次的房屋交易都是生命故事的交織。」詹少禾分享，曾有一對老夫妻為98歲老母親找房圓夢，歷經10個月才找到合適的房子，而當時屋主也因負債陷入困境，她憑藉自身經歷與屋主深談，以過來人身份交流心情打動屋主割愛，終於促成買賣雙方圓滿交易，她也受邀陪同老母親一同交屋，雖然老母親在入住前就離世，但也為老人家了卻一樁心願。

加入信義房屋短短四年，詹少禾就屢獲佳績，憑藉自身努力參選店長成功，以儲備店長身份支援，在兩個月內帶領績效落後的分店躍升為TOP店，展現優秀的領導能力。

另一位得獎者忠孝玉成店專案經理林佳穎則是在照顧幼兒之餘，無懼挑戰跨領域投入房仲產業。她笑說：「所有的事不是得到就是學到。」曾為一位不便爬樓梯的洗腎病患客戶尋找信義區二樓三房預算2000萬的家，且樓下需有熱食店家，棘手的需求在她努力與毅力下化為可能，歷經5個月終於找到理想家。後來又得知客戶樓上住戶有失智及精神疾患需要援手，更以客戶名義發起愛心捐款，為彼此搭建起敦親睦鄰的橋樑。

不只如此，林佳穎觀察到轄區內寵物家庭與日俱增，結合信義房屋永續經營理念及在地共好的精神，主動在社區舉辦毛小孩疫苗施打、晶片建置活動，提升社區對信義房屋的認同感，也讓房仲工作更具社會價值。

此外，信義房屋天母店專案協理吳建樵、景美景中店專案經理吳姿樺、松江南京店專案經理黃文羚、松江民生店楊子頡等4位同仁也同獲殊榮。信義房屋表示，未來將持續秉持「先義後利、以人為本、正向思考」的理念引領公司同仁持續提供消費者最優質的服務，推動不動產產業正向發展，打造更具溫度的房產服務，讓每一個家的故事都能圓滿。