賴清德總統日前出席青年論壇，在回應學生時拋出3項「邁向和平之路」解方，一是簽和平協議、二是接受九二共識、三是堅持台灣主權和民主陣營站在一起，並反問學生支持哪一種，結果學生們幾乎都選第三種。此舉讓前總統馬英九痛批，賴清德身為總統，怎麼可以用這種詐術欺騙高中生呢？這個題目三個選項，都是可以並行而不排斥的，怎麼可以用詐術欺騙學生？用操縱手法後做出的「民意」，怎能令人相信？

馬英九表示，賴清德總統日前在北市出席青年論壇時，有高中學生問如何帶領台灣走向和平、不戰爭？賴總統反問「和平之路有三種，你們支持哪種？第一，簽訂和平協議、第二，接受九二共識、第三，堅持臺灣主權和民主陣營站在一起等三種，你們支持哪一種？」據報載：年輕聽眾幾乎都選擇第三種。賴總統旋即收割，說這正是他的「和平之路」。

馬英九指出，看完媒體報導，不禁啞然失笑。凡是在大、中、小學校考試時，出過選擇題的任何老師，都知道在選擇題中，不論是三個或四個選擇，任何兩個選擇，內容都必須是相互排斥、而不能同時成立的，否則就不能夠成為一個獨立的選擇而納入考題，這是考試出題目的基本常識。

馬英九表示，賴清德就這個題目所提三個選項，任何兩個甚至三個都是可以並行而不排斥的。例如「簽訂和平協議」與「接受九二共識」、或「簽訂和平協議」與「堅持台灣主權和民主陣營站在一起」、或「接受九二共識」與「堅持台灣主權和民主陣營站在一起」。既然任何兩個選項都是可以並存的正確答案，怎麼可以這樣設陷阱讓學生只投第三種呢？

馬英九認為，而且賴清德還扭曲事實與資訊，和平協議與西藏模式是兩回事，九二共識也絕對不是港澳模式；更重要的，是賴清德的「新兩國論」，是徹徹底底的台獨路線，是通往戰爭的道路，根本不是什麼和平之路。賴總統欺騙台灣年輕人，但是這條路卻會帶台灣年輕人上戰場。

馬英九強調，賴清德是一位擁有美國哈佛大學公共衛生碩士學位的知識份子，又從政多年，當過市長與行政院長，現在身為總統，怎麼可以用這種詐術欺騙高中生呢？用這樣操縱手法後做出來的「民意」，又怎能令人相信呢？輿論對此評論是「口號治國能換來和平嗎？」已經是相當客氣的批評，其實賴總統所犯的錯誤，簡直就是欺騙青年，要比「口號治國」嚴重多了。