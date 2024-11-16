賴清德總統16日出席《今週刊》青年論壇，提問階段，來自桃園大華中學的學生提問，「如何帶領國家走向和平不戰爭？」賴清德表示，國內各政黨關於走向和平的路徑，大致有3種，簽訂和平協議、接受九二共識和民主陣營站在一起；賴清德問台下高中生支持哪種，不過現場針對前兩路徑的作法無人舉手，第三路徑幾乎全場舉手，賴清德說，這正是他的和平之路。

賴清德今日出席《今週刊》青年論壇，現場除了有4個學校進行不同主題簡報外，還有來自500多位學生的提問，現場隨機抽取，而第一題就抽中，「如何帶領國家走向和平不戰爭？」賴清德笑稱，「這是不是故意抽的？有500多個題目，第一個就抽到這題」，賴清德隨後表示，他在520就職演說就提到，和平無價，戰爭沒有贏家，在台灣每一個人都應該積極追求和平，台灣之所以會有和平問題，是因為面對中國大陸武力進犯可能，中國大陸揚言不放棄武力併吞台灣；他強調，全世界的人都主張應該要和平解決，和平才是他的選項。

賴清德指出，和平就是國家的燈塔，民主就是台灣的指南針，他永遠堅持民主自由的憲政體制，但對和平要有理想，但不能有妄想，若有妄想，採取和平知道不切實際，恐怕和平不可得，恐怕也會引來戰爭，現在的生活就不復存在。

賴清德也現場向大家詢問，「如果是總統會希望採取哪個策略？」第一個是簽訂和平協定、不堅持主權；第二，接受中國主張，接受九二共識，未來就是港澳模式；第三，堅持台灣主權，堅持民主自由的憲政體制，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬，跟民主陣營站在一起，目前台灣社會不同政黨邁向和平之路就是此三個做法。

針對第一和第二個選項現場無同學舉手，而第三個選項，幾乎現場所有同學都舉手，賴清德表示，「你們所選擇的和平之路就是我當總統所要走的道路，希望大家一起來，只要團結堅定往這個方向走，一定可以達到和平的目標。」