高雄港81號碼頭20日傳出工安意外，現場進行鋼管樁吊移作業，因吊繩突然鬆脫，造成鋼管樁掉落入海，以致吊車晃動後傾斜倒地，吊車司機於跳車離開時遭吊車壓住，其他吊車及怪手協助人脫困，但該名司機當場無生命跡象，詳細事故原因待進一步釐清。

初步調查，工程發包業主為萬海航運股份有限公司，承攬廠商與營造協力廠商於20日上午8點19分，在81碼頭海側進行鋼管樁吊移作業時，疑因吊繩突然鬆脫造成鋼管樁掉落入海，導致吊車晃動後傾斜倒地，吊車陳姓司機於跳車離開時遭吊車壓住，高雄港隊出動8車13人前往搶救，現場並由長榮海運股份有限公司協助支援吊車脫困，傷者救出明顯死亡，後續由港警處理，確切事故原因待釐清。

港務公司表示，該工程非港務公司辦理工程，會將持續關注並提供必要協助，高分公司職安、工程、棧埠均已分別派員至現場瞭解狀況，並將持續更新訊息，已請廠商通報勞檢，並且注意不破壞現場。