新北市警察局今舉辦「113年績優里守望相助隊」表揚大會，由市長侯友宜親自頒獎表揚。（王揚傑攝）

新北市警察局今舉辦「113年績優里守望相助隊」表揚大會，警察局長廖訓誠祝賀獲獎隊伍。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜今出席「113年績優里守望相助隊」表揚大會。（王揚傑攝）

新北市警察局今舉辦「113年績優里守望相助隊」表揚大會。（王揚傑攝）

新北市警察局今舉辦「113年績優里守望相助隊」表揚大會。（王揚傑攝）

新北市警察局今舉辦「113年績優里守望相助隊」表揚大會。（王揚傑攝）

新北市警察局今（18）日辦理「113年績優里守望相助隊」表揚大會，由新北市長侯友宜親自頒發81隊績優里守望相助隊。侯友宜表示，新北市共有583隊里守望相助隊，感謝守望相助隊隊員投入公益，無論家暴案、兒童走失、自殺協尋、詐騙車手通報，出入複雜場所反映等，守望相助隊就像移動式監視辨識系統，協助警方掌握社區犯罪跡象，讓市民安居樂業。

為表彰各轄守望相助隊對維護里內治安、急難救助、關懷弱勢團體、識詐宣導、環保綠化、關懷新住民等市政工作，由市警局辦理績優里守望相助隊評選作業，從新北市583隊守望相助隊中評選績優81隊，包括特優蘆洲區水湳里等23隊、優等瑞芳區新基里等26隊、甲等林口區東林里等32隊。

侯友宜表示，市民生命安全是最重要的事，沒有「安全」就沒有一切，新北市400多萬人口，8000名警察同仁站在第一線守護治安，需要民間力量支援，今天藉績優里守望相助隊表揚機會，代表全體市民感謝隊員長年守護鄰里，默默與警察站在一起，共同打造新北市成為「幸福新北、安居樂業」的城市。

頒獎會場中，市警局特別針對「全民識詐、阻詐」、「新設科技執法地點期前宣導」、「家暴及性騷擾婦幼安全」等當前警政重點工作設攤宣導，期讓與會守望相助隊員有個尊榮且知性的光榮時刻。