益登第三季營收達306億元，較前一季增長24%，年增幅達8.9%；稅後淨損為6.4億元，相較第二季虧損擴大，年增幅達9.2%，每股稅後淨損為2.46元。

累計前三季，益登營收達800億元，年增長6.64%；稅後淨損5.79億元，相較去年同期虧損小幅擴大，每股稅後淨損2.14元。截至第三季底，益登庫存水位已經接近正常水平。

益登第三季虧損擴大，以及累計前三季虧損較去年同期擴大，主要原因在於訴訟準備增加了費用支出。此次訴訟源於和碩製造的產品出現異常，產品中使用的零件含有益登所經銷的電子元件。和碩於2023年1月向中華民國仲裁協會提出仲裁，旨在釐清雙方責任。今年9月，仲裁庭裁定益登須賠償和碩超過3000萬美元。益登已採取法律行動以撤銷判決，致力於保護公司權益。

針對明年展望，董事長曾禹旖表示，AI領域仍是發展重點，預期AI對各大供應商的帶動將帶來30%至50%的成長，主要驅動力來自伺服器需求。但除AI外，其他領域仍需審慎觀察，特別是在當前地緣政治衝突和高利率環境下，網通市場何時啟動仍需時間等待。目前對明年整體展望維持持平，期待新的應用能夠帶動發展。

曾禹旖進一步指出，未來可以關注美國新任總統對經濟的刺激措施，以及關稅和貿易戰等相關議題。整體而言，益登仍採取保守立場，但將積極尋找新的應用機會，以增加營收。目前公司正考慮逐步向東南亞市場移動，因該地區的成長速度預計會較快。