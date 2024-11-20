因氣候變遷與抗藥性問題，甜菜夜蛾的防治難度逐年增加，對宜蘭縣名產的三星蔥蒙受蟲害打擊，為此農業藥物試驗所成功研發的「甜菜夜蛾核多角體病毒水分散性粒劑」，為首例國內本土病毒型殺蟲劑，透過水分散性粒劑技術突破冷鏈限制，帶動本土病毒產業發展；農藥所表示，預計明年與廠商合作力拚量產上市，未來也可望外銷東南亞。

農藥所介紹，甜菜夜蛾核多角體病毒不同於細菌或真菌，因病毒必須在活體內培養，過去受限於高昂的生產成本及製劑技術缺乏，導致無法商品化，難以形成完整的產業鏈，為解決這一難題，農藥所成功建立了標準化的養蟲流程，打造穩定的生物反應器來培養病毒，為後續的自動化生產系統開發奠定了基礎。

農業藥物試驗所成功研發的「甜菜夜蛾核多角體病毒水分散性粒劑」，為首例國內本土病毒型殺蟲劑，透過水分散性粒劑技術突破冷鏈限制，帶動本土病毒產業發展。圖為研究員宋孟真。(黃敬文攝)

農藥所指出，過去田間防治使用的甜菜夜蛾核多角體病毒，僅是將感染甜菜夜蛾核多角體病毒死亡之病蟲屍體蒐集研磨分離後之液體分裝冷凍保存，要使用時再從凍櫃取出解凍加水稀釋噴灑，冷凍貯存空間及成本過高，但此次研發的水分散性粒劑配方與製程，不僅適用不耐高溫的微生物，將甜菜夜蛾核多角體病毒製劑化後，產品容易包裝與運輸，且可在常溫下儲存長達9個月，不僅突破大部分病毒製劑需低溫保存的瓶頸，也大幅提升產品的實用性和便捷性。

農藥所表示，本土甜菜夜蛾核多角體病毒水分散性粒劑的研發與自動化量產系統的應用，為國內病毒產業發展開創了新機會，為加速病毒的商品化進程，該技術已於今年完成非專屬技術授權，預計商業化生產與農藥許可證的申請將加速推動。

農藥所長徐慈鴻表示，生物農藥的推動，是農藥10年風險減量中一項非常重要的策略，生物農藥的標準化與製劑化是一路走來40年來重要的2項技術的突破，後續要將這項成果具體化、產業化，讓大家能夠確實使用。

樸農執行長林弘人表示，目前正在屏東設立生產工廠，預計今年底竣工，後續會展開試量產跟囤貨，力拚明年獲得許可證後與三星農會合作，在三星鄉當作主要的販售基地，未來也希望外銷至印尼、馬來西亞等國。