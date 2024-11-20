0403花蓮大地震7個月，針對強制拆除的自用住宅紅單戶，花蓮縣府說，透過立委傅崐萁持續追蹤行政院進度，18日政院核定重建補助方案，將以興建成本的85％為補助原則，最高一坪補助15萬3千元，補助採取分期撥付，總經費13.6億元，有400多戶紅單戶適用，協助重建家園。

行政院採立委傅崐萁爭取提高補助至興建成本85％，計算可領取原地原容積興建補助，以14至15樓的集合住宅為例，每坪興建單價成本估為18萬元，補助85％就是15萬3000元；11至13樓集合住宅每坪興建單價17萬8236元，補助單價15萬1500元。

根據行政院核批的方案內容，補助對象須是經認定屬紅單且經強制拆除之合法建築物所有權人，該建築物以自用住宅為限（非自用住宅、民宿、出租住宅、飯店、商場及餐廳等商業及工廠不予補助）。

縣長徐榛蔚、立委傅崐萁邀內政部長官與受災戶直接面對聽意見。（花蓮縣政府提供／王志偉花蓮傳真）

0403地震自用住宅紅單戶補助重建單價表。（立委傅崐萁辦公室提供）

若採都市更新或危老條例辦理重建者，補助重建平房是5.56萬一坪，六樓以上最高每坪12萬元，至多補助30坪，上限每戶360萬元。

個案於領得建造執照時，由起造人列冊，檢同有關證明文件，向花蓮縣政府提出申請；經花蓮縣政府審查核准後，撥付款項予重建專戶。

補助採分期撥付，第1期款於個案領得建造執照並申報開工時，撥付補助金額60％；最後1期款於個案領得使用執照時，始得撥付。

花蓮縣政府統計，0403災損屬紅單且強制拆除之住宅類建築物，包含6處平房或透天厝及天王星大樓、統帥大樓、花一邨前棟，北濱街2號、秀林鄉民樂40號與41號及馥邑京華大樓等6處集合住宅，共12處建築物，戶數總計393戶。該方案期程自今年起至2027年止，視重建進度需要延長計畫期程。

傳崐萁指出，地震帶來的不僅是物理建築的破壞，也影響到災民的心理安全感與社會凝聚力。此次重建補助方案落實，幫助災民重新安置家園，更彰顯地方政府對災後重建的責任感，也凸顯中央政府回應民意訴求，進一步完善公共治理體系。花蓮縣政府感謝傅崐萁持續追蹤行政院進度，促成方案核定。