忽視身體訊號的代價—小心膽固醇過高帶來的四大徵兆

最新研究顯示，亞洲國家民眾的總膽固醇含量驟升，而這一現象與現代生活方式息息相關。由於對動物性脂肪和碳水化合物攝取過量，加上快節奏的生活，許多台灣人常選擇外食，即使有意識地吃得精緻，仍難以避免膽固醇攝入超標的風險。再加上不規律的用餐時間和缺乏運動，讓高血脂問題逐漸惡化。根據衛福部國健署的統計，台灣每四個成人中就有一人罹患高血脂，且這一比例逐年升高。當過量脂肪堆積在血管內壁而無法控制時，將引發各種嚴重的健康風險，包括心血管疾病、動脈硬化等。

警惕這些膽固醇過高的身體信號

臨床研究發現，膽固醇過高者的身體會發出一些早期警示信號。早晨起床時，常感到頭暈目眩，思緒遲鈍，午睡過後不僅無法恢復精神，反而感到更加疲倦，陷入精神狀態惡化的惡性循環。此外，若是發現手指、手背、手肘或膝關節上出現黃紅色的結節性疹子或斑塊，這也可能是膽固醇控制不佳的徵兆。小腿抽筋的頻率增加，同樣是身體因過高膽固醇無法正常代謝，脂肪囤積在周圍肌肉的結果。這些都是身體在呼喚我們改善飲食習慣的明顯警號。

燕麥中的植物固醇能減少膽固醇被人體吸收的量，從而降低壞膽固醇的水平，進而降低心血管疾病風險。圖/unsplash.com

如何用飲食對抗壞膽固醇？

營養專家指出，改善飲食結構是控制膽固醇的關鍵。燕麥富含水溶性纖維，特別是β-葡聚醣，有助於調節免疫系統。此外，燕麥中的植物固醇能減少膽固醇被人體吸收的量，從而降低壞膽固醇的水平，進而降低心血管疾病風險。研究表明，每日攝取約75克燕麥片，壞膽固醇水準可顯著下降。因此，將每日1至2餐的主食換成燕麥片，並搭配優質蛋白質如水煮雞胸肉和毛豆，再適量補充水分，將是最健康的選擇，特別適合需要控制體脂和體態的族群。

預防是最好的治療，從生活習慣開始

其實，大部分的心血管疾病都可以通過改變日常習慣來預防。民眾可從規律運動、減少酒精攝取、飲食控制「低油、低糖、低鹽、高纖」入手，並多攝取燕麥、豆類、胡蘿蔔和蘋果等富含可溶性纖維的食物，適度增加深海魚類中的不飽和脂肪酸攝取，同時減少加工及油炸食品。沒有時間的人，可以前一晚將燕麥泡於牛奶或優格中，加入自己喜愛的水果，隔天就是一餐簡單又飽足的健康早餐。在歐美國家，這種健康飲食方式廣受歡迎。掌握健康密碼，就從每天的飲食習慣開始吧！