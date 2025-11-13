行政院長卓榮泰表達年底前院版財劃法要在年底之前出爐，立委賴士葆問及，財政部的財劃法修正進度如何？財政部長莊翠雲表示，已經送行政院，但是內容還要整體規劃

現行的財劃法115年度的統籌分配稅款有345億元因為水平分配時，因為分母不一致的問題，而無法分配。莊翠雲表示，在本島有225億元、離島則有約119億元左右。院版的財劃法修法進度，莊翠雲表示，已經將版本送出到行政院，內容還要進一步整理。

財政部10月21日已經找地方政府開會，確認水平分配。根據行政院版本《財劃法》規劃，96％的普通統籌分配稅款中，有1％先保留給中央做為調節款，如設算若地方獲配的財源增幅未達全國平均，財政部可依該地方財政情況調節彌補。剩餘的95％，還要先彌補地方的基準財政差額，扣除之後的餘額，才依據財政努力（40％）、基準建設（60％）兩大類指標，水平分配給22縣市。