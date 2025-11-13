周三泛歐Stoxx 600指數收盤上漲4.16點或0.72%，為584.29點。其中銀行股權重較高的法國CAC指數升1%，西班牙IBEX指數漲1.4%。

目前全球投資人都希望美國眾議院能夠很快地投票，結束政府停擺局面，因為政府關門會導致經濟數據停止公布，相關政策官員將失去決策依據。

儘管人們仍擔憂這對美國經濟造成持續的影響，但是任何勞動力市場疲弱的跡象，都會促使聯準會採取更鴿派的立場。

股票交易平台Webull UK的執行長Nick Saunders說，政府關門緩解的希望，這是市場樂觀情緒的根本原因，除此之外，歐洲市場的上漲在很大程度上是由企業財報驅動的。

Saunders說，今早看到一些利多消息，這是良好的財報數據去推動了市場上漲。特別注意的是歐洲銀行業的表現良好，推動以銀行股為主的CAC指數和IBEX指數的上漲，進一步提振了Stoxx 600指數上揚。

銀行股指數升1.6%，成為Stoxx指數上漲最大貢獻。其中荷蘭銀行(ABN Amro)公布上季良好的財報，並宣布收購本國的NIBC銀行，以加強在母國市場的地位，隨後股價收漲2.6%。

得益於優於預期的財報，歐洲金融股的年度價格回報率表現優於大盤。銀行股份量較重的西班牙股市和義大利股市，今年以來表現優於Stoxx基準指數。

在其它個股表現方面，英國能源公司SSE公布一項330億英鎊的5年投資計畫後，股價飆升16.8%。該計畫旨在升級英國的電力網絡和再生能源業務。

德國晶片製造商英飛凌(Infineon)上調AI資料中心晶片的全年銷售預期，隨後大漲6.9%。

電力生產商萊茵集團(RWE)公布今年1~9月獲利高於預期，股價上漲9.1%。

另一方面，法國支付公司和禮券供應商宜睿(Edenred)下調2026年獲利預期，理由是巴西即將對餐飲和食品的禮券制度進行監管改革，隨後股價跌4%