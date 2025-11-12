民國115年度普統籌分配稅有345億元未分配出去，立院財政委員會明日增加審議，民進黨團提「暫行條例」，將該資金規劃運用於老年生活扶助金、產後照護津貼等。財政部表示，中央統籌稅款無法分配款項屬於普通統籌稅款，原則上須經過修法程序處理，不過國民黨團已針對分母的部分修法提出修法，財政部尊重立法院修法結果。

依現行《財劃法》第16條之1規定，普通統籌稅款90.5％分配本島市縣及2.5％分配離島之計算公式，其分子按本島 19 市縣及離島3縣分開計算，分母則規定按「全部直轄市及縣(市)」計算。

致115年度中央統籌稅款經設算分配後，尚有345億餘元無法分配，民進黨團提出修法，將345億元作為發放老年生活扶助金、產後照護津貼及自願提繳獎勵金經費。財政部表示，中央統籌稅款受屬於分配地方的稅課收入，345億元屬於普通統籌分配稅款，原則上應該透過修法程序處理。

針對分配公式的問題，立委陳雪生、陳玉珍、國民黨都已經針對16條之1提案修法，民進黨也提出衛分配款運用相關法案均已經入審查程序，財政部尊重立法院審議結果。