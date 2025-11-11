新版《財政收支劃分法》上路後除公式錯誤惹議外，水平分配也挨批不公平，行政院將提出修正版本全面檢討。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（11）天表示，行政院長卓榮泰已承諾在12月底前提出院版草案，但他們多次向行政院表達不要到12月，因本會期是預算會期，盼在11月底前就提出版本。

國民黨立法院財政委員會召委林思銘今天召集朝野協商財劃法第16條之1，及第38條之2條文修正草案等案，因朝野無共識改交由立法院長韓國瑜召集協商。

針對財劃法議題，鍾佳濱表示，財劃法歷經去年大修，在在野黨主導下，固然將中央統籌分配稅款大舉移到地方政府，但相關事權沒有隨著移撥，造成財劃法未來執行困擾。今天的協商是離島本來要分配的統籌分配稅款，因去年修法後造成一些障礙，民進黨團希望不要只見秋毫、不見輿薪，不要只做局部修改，而是應全盤檢討。

鍾佳濱呼籲行政院在11月底前能提出財劃法的完整配套，不僅要把餅做大，讓地方政府都能得到比過去更多的統籌分配外，他也認為中央事權隨財政移撥地方的作法應明確化，才不會未來中央政府和地方政府為了事權、為了財政移轉而有所爭執。

他表示，財劃法攸關到台灣各級政府是否能有效為人民執行預算，在野黨對於財劃法的修改應全盤思考，千萬不要只做局部修改，因為這樣不能改變這段時間以來，財劃法所造成的紛爭。

鍾佳濱說，有多少錢辦多少事，錢少了做不了事，錢多了就要把事情做好，這是民進黨團對於財劃法未來整體制度性修改的態度，也希望在協商時，能得到一個制度性、全面性的解決。

另外，有關陸配錢麗因經營解放軍粉專宣揚武統被註銷台灣身分及戶籍，目前以「依親居留」留在台灣，陸委會將召開聯審會評估是否取消居留身分，鍾佳濱說，台灣是遵守人權的政府，任何權利的去除，都要非常審慎，尊重聯審會最後決定。