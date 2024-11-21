在房貸排隊潮未解、央行第七波打房政策下，房市瞬間被打到趴。最新市調顯示，買氣甚至已經比疫情三級警戒時還要慘！？預售新案市場已有3成的新案，成交「掛蛋」！房市儼然舉起白旗。

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，10月燈號為綠燈，分數45.3分乃連續第三個月下降，是今年3月股市帶動房市熱潮以來最差表現，利空罩頂，壓力山大。

住展雜誌發言人陳炳辰今（21）日指出，最值得觀察的莫過於需求面，在下半年迄今積弱不振，10月追蹤指標建案平均來客組數每週不到20組，而為16.8組，平均成交組數每週只有1組，前次看到如此慘況竟為2021年疫情三級警戒，難以自由外出之際，比起連續升息、平均地權條例修法的低氣壓更糟糕。

其中，成交組數方面，超過1／3的案數「掛蛋」！至於可成交到3或4組，不到一成。

來客量方面，單周低於20組的達2／3，能在30組以上鳳毛麟角，與上半年常見平均每週成交4-5組，平均每週賞屋組數來到30多組，不可同日而語。

購屋量能巨幅震盪，待售建案數自然無法順利去化，10月為937 案，是今年3月以來首次見到案數不減反增。尤其新竹、桃園，皆雙位數走升，新竹縣市的蛋白區價格偏離行情終遭檢討，而桃園市中壢區、大園區、龜山區則因投資氛圍重，買氣遭抑制，面臨市場反撲，衝擊難免。

供給方面，新成屋案10月僅推76戶，比前月大減200多戶，為去年3月後新低。

相對之下，預售推案量10月仍逾千億元，推出1200多億元，較上月增60多億元，928檔期已規劃案不易急踩煞車，只得強渡關山。

其中破百億元指標大案有台北市大安區「吾雙」、新北市淡水區「新海城」、桃園市桃園區「悅讀伊頓」，其餘重點新案包括新北市三重區「華固織幸」、「宏道巴黎花都」，和板橋區「大業」、「立信首馥」，以及桃園市大園區的「臥墨池」等，都是品牌建商、知名地段特性，或得以奮力一博。

議價率連續8個月都在一成以內，市場對於降價期望落空，不過新北市與桃園市的議價空間逐步拉大。

陳炳辰分析，目前年底推案看來已舉白旗，超過50億元指標案只有9案，僅1案破百億元，只聞樓梯響，不見人下來的大案應都加入延推行列，延推量恐上看2,000億元。