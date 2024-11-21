高鐵南延屏東是採高雄案或左營案，預計年底前拍板定案，但交通部未妥善與地方溝通引發民怨。高雄市長陳其邁今（21）日重申立場，明挖段從中華路挖到民族路，是高雄南北主要幹道，若施工交通衝擊勢必很大，但若交通部最後認為整體「利大於弊」，開挖施工能減少衝擊，他也會支持高雄案。

高市副議長曾俊傑今在議會總質詢時，關切高鐵南延議題，他提到，若採高雄案，對高雄車站周邊商圈、招商有所注意，而下月就要定案了，但交通部必須開說明會聽地方心聲，他也呼籲市府必須拿出態度說明立場。

對此，陳其邁指出，技術可行、衝擊最小、高雄整體發展這3項因素是最重要考量，高雄車站周邊商圈，包括三鳳中街、嫩江街、大連街等，因為高雄鐵路地下化長期施工而造成商圈沒落，施工對高雄一定有影響，沿線地區居民也很在意。

根據鐵道局內部資料顯示，若採高雄案，將在高雄車站兩側明挖覆蓋2.8公里。陳其邁表示，明挖段是從中華路挖到民族路，這是高雄南北最重要幹道，車流量相當大，因此市府一直跟交通部提醒，如果要挖這邊，在施工過程必須設法將衝擊降到最低。

陳其邁提到，工程技術部分，交通部專家會議或是前幾天中山大學學界討論上，大家逐步克服技術問題，但他強調中央須與民意溝通，據他的了解鐵道局12月就會到地方開說明會，希望把各種不同方案跟地方說明，給民眾表達意見機會。

陳其邁重申高市府立場一向尊重專業，他強調，交通部認為採高雄案「利大於弊」，那麼必須將衝擊降到最低，也必須對整體高雄城市發展提出相關配套措施，那麼他也會支持高雄案。