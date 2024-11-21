憲法法庭9月宣布死刑有條件合憲，但國民黨立委吳宗憲19日稱，37件待執行的死刑犯中，至少超過30件的死刑案件將回歸普通法院審理，他們隨時可以要求回家。對此，法務部長鄭銘謙21日澄清，沒有空窗期，不會放回到社會。

吳宗憲18日到台北地院考察說，司法院經查閱37名死刑犯卷宗的「法官評議簿」，其中30件的評議簿，均因超過年限已銷毀而不復存在，無法證明這30件的法官是一致決。

吳宗憲指出，也就是說，找不到評議簿的死刑案，就無法證明法官是一致決，非常上訴一旦成功，死刑犯身份已轉換為被告，就算法院願意裁定羈押，那到事實審法官裁定羈押前的這段空窗期，根本沒有限制這些被告人身自由的法定事由。

鄭銘謙今天到立法院司法及法制委員會報告及備詢，會前被媒體問到此事，鄭銘謙回應，37個案由最高檢審查，尊重最高檢檢察總長的審議。媒體追問「那會不會有回到普通法院空窗期的問題？」鄭銘謙表示，等等司法院會回答，不會有空窗期，不會放回到社會。

此外，台鹽綠能公司涉及高達3億元的貪污案件受到關注，前董事長陳啟昱無保請回後，卻在要開羈押庭時人間蒸發，現在又傳出陳啟昱仁已經跑到菲律賓了。鄭銘謙說，台南地檢署找相關檢察官組成小組，對陳啟昱的行蹤以及金融問題會詳細調查，全力找尋、查緝陳啟昱的行蹤，尊重專業小組偵辦。