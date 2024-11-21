歐洲央行是在一年兩度的《金融穩定評估》報告中發出該警告，該報告也列出了戰爭、關稅、銀行系統管道出現破裂等一系列風險。

歐洲央行說，特別是美國股市，已經越來越依賴於少數幾家被視為人工智慧繁榮受益者的公司。「這種集中在少數幾家大型企業的現象，引發了人們對人工智慧相關資產價格泡沫化可能的擔憂」，「此外在全球股市高度一體化的背景下，如果這些公司的獲利預期令人失望，就可能產生不利的全球溢出效應」。

歐洲央行說：「有鑑於流動性資產持有量相對較低，以及某些開放式投資基金存在嚴重的流動性錯誤配置，現金短缺可能導致被迫出售資產，進而增強了資產價格的下行調整」。

有關其它風險，歐央還指出，歐元區容易受到貿易碎片化的影響，這主要是川普贏得美國大選以來，歐央官員和投資人擔憂的主要來源。

在競選期間，川普已將關稅作為他重要政見，歐央幾位官員已經表示，關稅將對歐元區的經濟成長構成威脅。

報告也指出，歐元區的政府，特別是義大利和法國，在未來十年將在較高利率之下舉債，因此有必要加強財政審查。