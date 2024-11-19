目前全球投資人都在等待美國總統當選人川普(Donald Trump)的新貿易政策的細節。此前他在競選期間，曾大力推銷貿易保護主義政策。

歐洲央行副行長德金多斯(Luis de Guindos)和德國央行行長納格爾(Joachim Nagel)在周一分別強調了新的貿易限制，將對經濟產出造成影響，同時他們對通膨則持樂觀看法。隨後，歐洲央行最高銀行業監管人布赫(Claudia Buch)也表達了同樣的觀點。

德金多斯在法蘭克福的一個會議上表示，總體風險已經從對高通膨的擔憂，轉向對經濟成長的擔憂。他說：歐元區和全球的經濟政策和地緣政治的不確定性，都給成長前景帶來陰影。貿易緊張情勢加劇，可能會增加後續事件的發生。

納格爾在東京發表演講時表示，川普承諾的關稅將顛覆國際貿易，但這些關稅對通膨的影響，他並沒有過於擔憂。他說：「全球一體化程度將不得不大幅下降，並導致通膨壓力明顯上升」。「到目前為止，我們還沒有看到這種情況」。他認為，關稅最終可能對通膨產生「輕微影響」。

他表示，如果地緣經濟分裂，真的導致更大的通膨壓力，歐洲央行和其它央行將透過提高利率來抑制通膨壓力。

納格爾指出，歐洲央行不能「完全忽略產出」，也不會對通膨變化做出過度反應。他表示：「我們的目標是在中期實現2%的通膨目標，進而完成我們的使命」。「這讓我們能夠靈活應對，避免可能導致不穩定的過度反應」。

同樣地，德金多斯也表示，他相信明年通膨率將穩定在2%，貨幣政策也將隨之回穩。

歐洲央行監管部門主管布赫在周一稍晚說，保護主義可能會破壞歐洲的成長潛力。他在歐洲議會表示，保護主義可能會干擾歐洲產業至關重要的全球供應鏈，並對企業成長、競爭力和財務韌性產生負面影響。