新竹縣有古蹟和歷史建築有75處，新埔鎮就多達22處，文化局目前完成修復再利用的歷建有一半，縣議員呂宛庭21日質詢修復完成的歷建，多沒有人力管理，預約參觀也常沒人接電話，被匡列歷建的土地很難解列及運用，反影響地方發展。

縣議員呂宛庭21日質詢修復完成的歷建，多沒有人力管理，預約參觀也常沒人接電話，被匡列歷建的土地很難解列及運用，反影響地方發展。（羅浚濱攝）

呂宛庭說，新埔鎮是新竹縣最早開發的地區，各姓氏家族多建有百年的宗祠或家廟，這10多年來，地方民眾若聽聞文化局詢問想列為歷史建築，擔心土地無法利用，有的馬上將建物拆掉，土地賣給建商蓋社區住宅。

呂宛庭說，文化局製作文資地圖中新埔鎮古蹟歷建多達22處，多年來宣傳新埔三街六巷九宗祠的旅遊帶，但花很多經費修復的宗祠，有的不願開放，大都要預約參觀，她接獲反應預約電話經常沒人接，讓民眾認識地方文化，執行上有很大落差。

呂宛庭並認目前匡列的歷建還未辦理修復再利用，要多少經費和時間沒有明確訊息，是否能帶動地方文化觀光也有疑慮，她舉列歷建的照門派出所為例，若完成修復，不知有何亮點能吸引遊客來拍照打卡？

縣議員呂宛庭21日質詢時，指被列歷建的大平製茶工廠主地不願負擔太多經費，和文化局僵持不下，土地無法解列及運用，恐影響地方發展。（羅浚濱攝）

同時，列歷建的建物修繕費用，地主要負擔5％的經費，如百年的大平製茶工廠後方建物坍塌嚴重，主地不願負擔太多經費，和文化局僵持不下，土地無法解列及運用，是不是影響地方發展？呂宛庭認為文化局未來列歷建要好好思考！

文化局代理局長朱淑敏表示，目前新埔鎮有9處古蹟13處歷史建築，從過去宗祠博物館，到現在進行中的再造歷史現場專案計畫，文化局都積極爭取中央補助，公有文資自籌款由文化局負擔，私有部分所有權人只需負擔5％自籌款，古蹟部分已完成修復再利用計畫，歷史建築也陸續進行中。

朱淑敏指歷建除了修復，文化局對管理維護與再利用也十分重視，成立全縣的文資防護中心，針對日常管理維護和再利用經營，進行輔導。

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