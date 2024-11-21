球評陳師正談戰敗因素 對上美國隊「這點」是關鍵！

2024世界12強棒球賽四強複賽登場，中華隊今（21日）在首戰以0比2敗給委內瑞拉，打線欠缺關鍵一擊，全場6局留下殘壘成為最大敗筆，其中5局及7局上的狀況引發熱烈討論，許多球迷認為「非常可惜」球評陳師正則在賽後分析中華隊打線遇到的2大狀況，以及未來該如何調整。

中華隊前4局遭委內瑞拉先發投手羅戈壓制，4局上出現得分機會，陳傑憲敲出左外野方向安打，但衝向二壘時出局，無緣攻佔得點圈，下一棒曾頌恩右外野方向二壘安，但潘傑楷滾地球出局，無奈留下殘壘。

5局上最關鍵，一出局後江坤宇敲安上壘，林家正選到四壞球保送，岳東華再補上一隻安打，形成滿壘，可惜陳晨威未能把握0好3壞球數領先優勢，連看三個好球，三振出局，下一棒林立右外野飛球出局，無緣進帳分數。

7局上中華隊的調度引發討論，江坤宇上壘後林家正左外野方向飛球出求，代打吉力吉撈鞏冠遭三振，再度無法有效串聯。第五局及第七局的狀況與調度引發PTT論壇網友們熱烈討論，許多人認為應該要用吉力吉撈代打林家正，提升攻擊威脅。

對此，球評陳師正表示：「情蒐資料是書面的，所以第一個打席的掌握度與應變能力很重要，另外，好球帶的適應，在打席內不管是對手的能力還是主審的好球帶，都要能維持多球數的纏鬥，保持持續進攻的機會，把對方投手逼退。」