所謂的「SWAP」，就是先拿臺幣來換美金，最後又把美金換為臺幣，也就是貨幣交換的一種交易，也是資金調度的一種工具，當銀行缺臺幣或是缺美金時，就可以用「SWAP」來操作。合庫銀表示，合庫操作「SWAP」除了自己的部位外，也有有客人的部位。因為美金元跟臺幣之間有利差，且美元利率在前3季處於高檔，以銀行間的拆借利率來看，新臺幣的利率都只有1%初頭，美元則超過4%，因此，成為今年「SWAP」獲利的觸媒。

展望明年的「SWAP」獲利，合庫銀表示，受到FED降息預期，明年的「SWAP」獲利可能無法再創新高。其實，今年FED在9月降息2碼，11月又降息1碼，已經使第4季的「SWAP」動能趨緩。

「SWAP」獲利放在金融商品淨損益項目，今年前9月合庫銀金融商品淨損益增加42.86億元，而「SWAP」對淨損益增加就貢獻了26億元，超過了一半。