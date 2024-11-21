中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員短今（胡馨儀）甜美長相加上不科學D級魔鬼身材，經常受邀各大綜藝節目，自然不做作的性格擁有大批粉絲關注。經常在網上寵粉、發文互動的她，近日提到發現「韓職啦啦隊的制服」藏1細節，讓她忍不住直呼：「我也需要。」

短今21日在Threads發文，「我發現南韓啦啦隊的腋下會開洞，跟投手球衣一樣，我也需要一件」，曬出一張韓職啦啦隊認真應援的照片，舉起手一瞬間，可見隊服腋下處有一個洞口設計，看上去相當散熱通風。

貼文曝光後，也立刻掀起許多網友熱情留言回應，表示也有注意到這個設計：「好像韓職各隊啦啦隊的都會有這種很棒的透風設計」、「開口要開好還要記得包邊，不然衣服太粗摩到皮會很痛」、「這個很久之前就有人說了，可是沒有球隊有做」、「日本職棒隊員球衣也有做這個設計」，也有人幽默笑說：「想開自己剪」、「台灣太熱，開洞也不夠」。

事實上，過去也曾有網友在PTT發文以「啦啦隊球衣腋下開洞？ 有狐臭嗎？」為題發問，許多鄉民則留言表示看法：「怕太熱吧」、「怕汗漬跑出來吧」、「應該是濕了不好看吧」、「原來有這設計」、「手舉高時才不容易把衣服下擺往上帶吧」。

短今除了經常發文與大家聊天互動，不時也會曬出養眼福利，日前她就公開2025年寫真桌曆的花絮短片，無袖高領上衣側邊挖空，搭配格紋百褶裙及中筒白襪擺拍，坐起身時，似乎為避免衣服挖空處太裸露遭檢舉而打霧處理，更加增添幾分神秘性感氛圍。