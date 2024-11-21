2025年越來越近，新一年運勢將重新洗牌，命理師詹惟中表示，2025年將重蹈2015年覆轍，全球出現3大危機，其中最受矚目的是可能會有重大地震，而房地產也看跌，他並提醒，儘量少夜行、少到河湖海川，因為抓交替會特別嚴重。

詹惟中在《新聞挖挖哇》節目上表示，2014年時曾預言2015全球大事，事後一一證明應驗，今年是2024年，10年一天干，2025年又會重覆2015年發生的事，這是紫微斗數的四化變化，傳承多年的經驗和累積，他預言明年有3大危機會發生。

詹惟中指出，2025年的重點看「太陰」， 它代表月亮被遮蔽了，而太陰也代表醫學、水的災難、夜晚危機，而統籌這個太陰代表女生，也代表房地產，從這5個點找出它的災難，人人都可以變成預言家。

詹惟中進一步解釋，太陰既然代表月亮被遮蔽了，意味著夜晚災難特別多，要儘量避免夜行，其次是水帶來災難，現在防洪水壩都做得很好，水帶來災難主要是地震，他認為，新的一年可能會有重大地震，雖然每年都有地震，但發生狀況是不一樣的，特別是河湖海川，也是少去為妙，因為抓交替會特別嚴重，最後是房地產會跌，很多建商老闆告知，台灣房價已到天花板，在他看來，房價下跌也是好事，可以讓買不起房子的人能逢低進場，像他本身也是房價低點時進場，不要用悲觀的態度看這件事，他還透露自己真正賺錢不是靠算風看風水，而是從房地產獲利，原本手邊有8間房，現已化整為零出清3間，而這些房產其實都是靠省吃簡用換來的。

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