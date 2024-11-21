屏東縣新園鄉鹽埔村一處養護中心21日警鈴大響，阿公阿嬤嚇得直喊「火燒厝阿，卡緊ㄟ」，直到順利疏散後才得知是新園消防分隊逼真的防災演練。（新園消防分隊提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣新園鄉鹽埔村一處養護中心21日警鈴大響，阿公阿嬤嚇得直喊「火燒厝阿，卡緊ㄟ」，直到順利疏散後才得知是新園消防分隊逼真的防災演練。（新園消防分隊提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣新園鄉鹽埔村「永慈老人養護中心」21日警鈴大響，不斷有濃煙與火光竄出，遭緊急疏散的阿公阿嬤嚇得直喊「火燒厝阿，卡緊ㄟ」，直到順利疏散後才得知是新園消防分隊逼真的防災演練，不禁稱讚消防人員的搶救能力有夠讚。

新園消防分隊指出，有鑑於東港安泰醫院大火造成重大傷亡事件，為加強安養機構公共安全，強化轄內養護機構火災應變能力、以及確保避難弱者安全，20日特別在「永慈老人養護中心」辦理消防搶救演練，除檢驗該場所員工自衛消防編組與疏散撤離住民效率外，同時也驗證消防人員搶救能力。

新園消防分隊進一步表示，該場演練假設養護中心第3寢室住民因故互起口角憤而放火，隨即有濃煙與火光竄出，員工發現後，立即大喊失火了，立即啓動自衛消防編組進行初期滅火並執行火災初期緊急應變守則，而過程中寢室的阿公阿嬤們以為真的發生火災，不斷地對疏散人員喊著「火燒厝阿，卡緊ㄟ卡緊ㄟ」。

而當119指揮中心接獲報案電話後，立即派遣東港、新園、崁頂南州與林邊等5個分隊前往搶救，並由新園分隊長擔任初期指揮官環顧四周劃定警戒區，初步研判災況回報現場資訊。

後由搜救小組入室進行滅火作業與協助住民疏散撤離，陸續將2名嗆傷傷者救出，由救護人員實施處置後送，並加入消防人員搶救時發生空間迷航，實施Mayday求救與RIT快速救援等演練狀況。

整起演練過程流暢、場面生動逼真，總計出動各式消防車輛7輛、救護車2輛、其他車輛2輛、消防人員16名、義消人員5名、友軍5名，疏散撤離住民40人。

屏東消防局第三大隊長許朝陽表示，老人養護中心收容住民多為高齡、行動不便、非常仰賴維生管線避難弱者，希望透過情境演練以提升養護中心火災預防應變能力，達成自主防災目標。