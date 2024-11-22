立法院會今處理民眾黨團提案成立「國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會」，現場火藥味十足，廣泛討論期間，還一度爆發衝突，最後在藍白聯手下，以55人贊成順利通過，決議成立調查委員會，這也是在國會改革法案釋憲後立法院院會首次通過成立的調查委員會。

民眾黨團鑑於國發基金近年投資標的逾過半嚴重虧損，衍生弊案更是層出不窮；尤其多家投資標的與府院高層關係密切，讓人懷疑政府只顧牟取自家政商利益，故提案要求成立調查委員會，於必要時得依立法院職權行使法舉行聽證會。

雖此案朝野未有共識，但已過冷凍期，因此列入今日院會議程；民眾黨先提變更議程，將該議案挪為討論事項第2案，並提修正動議更新文字內容。

綠委於廣泛討論時大表不滿，並要求白營撤案，強調應先通過學生輔導法。不過在藍白人數優勢下，最後表決為贊成55人、反對40人，決議成立「國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會」。而為防綠營再提復議，民眾黨團也出招，率先提出全案復議，再由藍白聯手否決。由於復議僅能提出一次，因此未來不得再提復議。

國發基金調查委員會由各黨團依其在院會之席次比例推派，共14人組成，由國民黨黨團推派7人、民進黨黨團推派6人、民眾黨黨團推派1人，各黨團推派名單於11月27日中午12時前送交議事處彙整，於11月29日院會彙報各黨團名單；並於12月2日下午2時召開第一次會議，由國民黨黨團推派之代表充任主席，由出席委員決定本調查委員會之召集人，並議決運作要點。

今日討論過程中插曲不斷，民進黨立委李坤城發言時強調，民進黨希望優先討論《學生輔導法》國民黨立委王鴻薇則舉起「民進黨拖延學生輔導法三讀」看板反酸，藍綠隨即爆發推擠衝突，讓立法院長韓國瑜無奈裁示休息10分鐘。

表決結束後，針對討論事項第三案《學生輔導法》修正草案併案審查，藍綠也在場內分別舉起「增加輔導人員，接住每位孩子」及「教育優先，先審學輔法」等標語，相互喊話。韓國瑜裁示，該案已完成協商，院會對協商結論無異議，按協商結論處理，因下午院會舉行考試委員公聽會，留待下次院會再進行逐條審查。