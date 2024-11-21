立法院長韓國瑜20日召開黨團協商《選罷法》，不過藍綠白三黨團並未達共識，韓國瑜裁示，送院會表決處理，民進黨立院黨團今（21日）召開記者會，批評韓國瑜協商不處理爭議，讓議案爭議永遠是爭議，這是過水式的處理。民進黨團幹事長吳思瑤說，明天有兩個案子可能要解決包括選罷法，以及民眾黨黃國昌所提的國發基金調查委員會，韓國瑜未善盡院長義務，直接讓議案交付表決。

吳思瑤指出，韓國瑜主持朝野協商，讓委員各自發言一遍，各黨無共識就送院會處理，這就是韓的驚句，這樣的協商有解決爭議嗎？這不是議題的探討，應該是彼此交鋒攻防，在表決前做匯聚共識的努力，韓國瑜協商不處理爭議，讓議案爭議永遠是爭議。

民進黨立委蔡易餘指出，韓國瑜只重形式這是過水式的處理，黃國昌所提的調查委員會範圍不清楚，沒有具體範圍就是有重大爭議，結果韓院長昨天完全不處理，輪到黃國昌和國民黨發言，回來民進黨再發言一次，大家各自說各自的話，院長應該要調和才叫做協商，但結果韓國瑜都沒有處理。

吳思瑤表示，如果黃國昌要增加產創條例三十條，應該是要召開公聽會，而不是大動作去成立調查委員會，他的手段目的毫不對等，而且可能違憲，聯合再生的案子監察院也持續調查中，立法院又把手伸到監察權，這就是立委調查權不能侵害其他憲政機關的權利，韓院長未善盡院長義務，直接讓議案交付表決，就會在明天大家持續關注。