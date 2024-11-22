「可口可樂世界」博物館即日起至11月29日預約參觀，可加價買限量耶誕福箱。（太古可口可樂提供／朱世凱台北傳真）

1998年開幕的桃園市「可口可樂世界」主題博物館，歷經2010年翻新後，至今接待近90萬名訪客，成為當地知名地標，不過官方表示將在今年12月起休館，讓許多網友在社群說，「噢不...童年的回憶」、「前陣子剛去約會的說」；業者透露此次僅是暫別改裝，預計2至3年後再次回歸，確切時間會在重新開幕前公告。

目前「可口可樂世界」規畫8大展區，展出逾千件收藏品，除了琳瑯滿目的期間限定與地區限定商品外，也因可口可樂長期贊助奧運及各種運動賽事，特別在館中秀出歷屆奧運聖火炬；而陪伴在地消費者成長的桃園建廠紀念「鳳梨瓶」、桃園升格直轄市紀念瓶，甚至是可口可樂大哥大、BB Call 等極具時代意義的限量周邊商品都十分吸睛。

台灣太古可口可樂總經理胡玲瑄說，隨歲月推移，品牌的成長也需要從博物館的館藏中即時更新，因此搭配廠區的整改計畫，「我們預計同步換新『可口可樂世界』博物館。」即起至29日預約前往參觀，即可現場以599元買「可口可樂」限量耶誕福箱，內含可口可樂公司旗下的飲料以及多款可口可樂周邊。