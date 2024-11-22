台中市電動汽車數量快速成長，目前已超過1.1萬輛，慢、快充電樁年底將分別達793、95槍，多位議員表示，電動樁設置速度緩慢，且快、慢充數量更相差8倍之多，不符合需求。市府交通局指出，台中目前數量已超過中央標準，2032年將《台中市永續淨零自治條例》10％比例，總計達3844槍。

民進黨市議員陳俞融指出，電動車使用者為了要快速充好電，不論在公有或私人停車場，多使用快充，但年底快、慢充電樁設置比竟相差8倍，憂心未來產生閒置充電樁。

民眾黨市議員江和樹也說，很多民眾出門後最怕沒電，都會搶快充，希望多增設快充站，另要避免民眾充飽電還占用車格，要有管理機制。

陳淑華指出，台中市電動車數量2020年僅1534輛，2024年7月驟增至1.1萬輛，未來幾年進入電動車最快速發展期，市府2032年目標設置3800支充電樁，太低估電動車成長速度，應吸引民間投資興建，以應付電動車時代需求。

國民黨議員劉士州提到，目前擴充為公用充電樁，民用社區大樓應有獎勵措施。

交通局長葉召甫表示，中央法規規範停車格的2％要有充電車格，但台中今年已達標，所以我們設在10％，已高過中央標準的5倍，未來每1年將上升1％，預計2032年可達10％，滿足《台中市永續淨零自治條例》。

針對快慢充電樁比例，葉召甫說明，快充雖快，但價格是慢充的15至20倍不等，另未來充完電後要在1小時內離席，否則會有受罰問題，舉例說，晚上若使用快充，半夜要出來牽車，不過，議員的相關建議都會納入後續參考，後續也會訂出罰則，避免占用。