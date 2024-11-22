耶誕節掀送禮熱潮，連鎖品牌紛推浪漫糕點與禮盒增添甜蜜氣息，刺激買氣較平時增長1成以上。85度C即起推一系列充滿節慶感商品，包括「聖誕快樂」主題蛋糕，以香草戚風蛋糕包裹酸甜草莓慕斯、柔軟Q彈布蕾和草莓餡，上頭還有耶誕老人熱情招呼；另有「聖誕巧克」、「俏皮小麋鹿」等切片蛋糕，25日前主題款切片蛋糕第二件8折，預估今年檔期可賣20萬個蛋糕，業績衝2400萬元。

Lady M「Golden Christmas璀璨聖誕可麗捲餅禮盒」，1080元。（Lady M提供／朱世凱台北傳真）

Lady M推出「聖誕可麗捲餅禮盒」，磁吸式設計盒身印有雪白耶誕場景圖騰，內含4款可麗捲餅包括香草、伯爵茶、榛果可可及抹茶，每款各2個，30日前只開放官網預購並附耶誕限定提袋；另高人氣「開心果千層蛋糕」於12月31日前限時回歸，同時段還有全新「榛果巧克力慕斯蛋糕」可嘗鮮。

星巴克「耶誕車可可夾心餅乾盒」，450元。（星巴克提供／朱世凱台北傳真）

星巴克主打點心包含「耶誕車可可夾心餅乾盒」，以法國三明治夾心餅乾搭可可夾餡，訴求甜而不膩；「奇幻耶誕派對桶」內含瑪格麗特披薩風味星格脆及松露起司脆薯條，適合冬令歡聚分享。