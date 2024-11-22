國道一號中山四路出口曳引車翻覆 全線封閉 23:382024/11/22 中時新聞網 簡銘柱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今22日晚間約11時，國道一號北向373.3公里處中山四路出口附近驚傳一起曳引車翻覆事故。（翻攝記者爆料網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今22日晚間約11時，國道一號北向373.3公里處中山四路出口附近驚傳一起曳引車翻覆事故。（圖／簡銘柱翻攝） 今22日晚間約11時，國道一號北向373.3公里處中山四路出口附近驚傳一起曳引車翻覆事故，整輛車橫倒路中央，場面驚險。此意外導致北向車道全線封閉，警消獲報後立即趕赴現場，目前國道警察正在現場處理中，現場全線封閉，詳細事故原因仍有待進一步調查釐清。 中國火星車祝融號新發現：37億年前火星上存在海洋 天兔颱風來襲！觀光署宣布 37處景點預警性封閉 台灣5風景區共37景點預警封閉 全力備戰康芮颱風 #國道一號 #中山四路 #37 #曳引車 #全線封閉 【酷暑寒流下雨攏免驚】 北市13間免費親子館親測全分析 也許您會感興趣 推薦閱讀 《半導體》台積電斥資37.39億元 認購世界先進現增新股 07:582024/10/09 財經 冒菲律賓總統、蕭萬長夫人吸金逾37億 會計師事蔡國安判14年2月定讞 11:022024/10/09 社會 37歲劉亦菲綠色戰袍辣翻 胸前驚見「暗黑大解放」超有料 22:212024/11/05 娛樂 新北再傳公務員死亡！調任主管1個月 37歲女陳屍住處 12:482024/11/16 社會 長榮陽明萬海 黃金交叉來了 「搶賺航海王彎腰便宜檢」 SCFI跌37％股價利空築底 16:212024/10/17 財經 震撼彈！台積電37年首赴美舉行董事會 業界爆內幕：跟他有關 16:072024/11/22 財經 愛妻生完女寶就落跑 37年沒見過面！悲情人夫不等了 07:002024/10/07 社會 航空城徵收爭議再起！ 37戶住戶抗議：要「專案徵收」 17:202024/11/08 社會 協禧爆內線交易檢調37路搜索 董事長百萬元交保限制出境 03:182024/10/31 社會 山陀兒「破壞性眼牆」登陸 比當年釀37死賽洛瑪還強 07:332024/10/01 生活 《錢的戰爭》女星金秉善難敵病魔！神隱多年證實離世享年37歲 19:432024/10/25 娛樂 《光電股》華興前3季EPS轉盈0.37元 跨入ESG服務領域 16:592024/11/14 財經 判決評議簿消失 30死囚將可賦歸社會 卓揆：從嚴看待 16:402024/11/19 政治 上班注意！國1南向雲林匝道「砂石車翻覆」傷亡不明 08:182024/10/17 社會 金磚峰會喀山登場俄羅斯靠邊站 印度與中國抗衡才是主秀 19:072024/10/22 兩岸 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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