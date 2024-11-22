今22日晚間約11時，國道一號北向373.3公里處中山四路出口附近驚傳一起曳引車翻覆事故。（圖／簡銘柱翻攝）
今22日晚間約11時，國道一號北向373.3公里處中山四路出口附近驚傳一起曳引車翻覆事故。（圖／簡銘柱翻攝）

今22日晚間約11時，國道一號北向373.3公里處中山四路出口附近驚傳一起曳引車翻覆事故，整輛車橫倒路中央，場面驚險。此意外導致北向車道全線封閉，警消獲報後立即趕赴現場，目前國道警察正在現場處理中，現場全線封閉，詳細事故原因仍有待進一步調查釐清。

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