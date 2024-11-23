英國競爭與市場管理局（CMA）公布，獨立委員會建議當局對流動搜尋引擎市場的壟斷情況展開深入調查。

根據委員會建議，按照英國將於明年生效的「數位市場、競爭及消費者法案」（DMMC），蘋果與谷歌在流動設備搜尋產品方面，構成具深入調查的價值。報告提及蘋果的應用程式商店（App Store）存在限制競爭對手的操作手法，而蘋果與谷歌的收入分享安排也削弱流動搜尋引擎市場的競爭。

CMA將就有關報告設立諮詢期，可於12月13日前提交其意見。CMA預期明年3月就有關事宜作出最終定案。

蘋果回應，不同意報告的結論。谷歌未回應。

如像歐盟的「數位市場法」（DMA），DMMC的目的是防止數位市場出現反競爭行為。CMA可以根據法案把某些公司定性為擁有「策略性市場地位」（SMS），即具備相當的市場支配力量，這些公司須確保其內部操作不會偏袒自身業務。