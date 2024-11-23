公股銀行截至去年底逾18個月未動工購地貸款共計2,115億元，遭立委質疑放貸給建商養地，其中土地銀行1,173億元最多。土銀董事長何英明23日指出，目前針對逾期未動工的案件，將全面提高利率一碼，且一律收回貸款一成；截至今年10月底，土銀未動工購地貸款已減少260億元。

中央銀行規定購地貸款若18個月內未動工，銀行須收回貸款或增加利息，但公股銀行去年底超過2,000億元購地貸款未動工，引發討論。

土銀23日舉行員工健行活動，何英明接受媒體聯訪時表示，目前土銀土建融未動工餘額為913億元，較去年底大減260億元，已針對逾期未動工案件拉高利率，過去加半碼，現在直接加一碼；另每展延一年，收回貸款一成。

土銀先前說明，自2022年起受疫情、缺工缺料等因素，影響借款人動工時程，導致未動工餘額增加，土銀辦理購地貸款展延動工案件，除符合央行訂定「不可歸責於借款人因素」者，其餘均依央行規定逐步按比例收回貸款本金，並採逐年利率加碼辦理。