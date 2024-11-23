賴清德總統23日下午出席「第22屆罕見疾病獎助學金頒獎典禮」，肯定及感謝罕見疾病基金會對罕病病友的支持。賴清德指出，照顧罕病病友是國家政策，政府對罕病病友的照顧也已達國際水準。期盼未來共同努力，讓弱勢族群在臺灣能自在的生活。

賴清德致詞時表示，今天非常榮幸受邀出席第22屆罕見疾病基金會所舉辦「罕見疾病貢獻獎及罕病學子特優成績頒獎典禮」。恭喜每一位得獎人，也向罕見疾病貢獻獎得主醫師陳燕麟及營養師張文馨表達敬意。

賴清德指出，每一位罕病病友都有令人欽佩的生命故事；今年離世的陳俊翰律師曾提到，一個好的社會，是能讓所有人都有能力追求自己的理想，不被障礙所限。陳俊翰律師的這段話，也是大家共同追求的理念。

賴清德提到，他擔任立法委員時，看到罕見疾病基金會陳莉茵與曾敏傑共同創辦人，為了尋求社會對罕見疾病的支持，且讓立法委員瞭解照顧罕見疾病的重要性，歷經多年的奔走與努力，終於通過《罕見疾病防治及藥物法》，讓罕病病友獲得法律保障。

賴清德指出，現今照顧罕病病友已經成為國家政策。經過大家多年來的努力，政府對罕病病友的照顧也已達國際水準。他今日前來，除了代表政府以行動持續支持該基金會，也堅定表達繼續照顧罕病病友的立場。

賴清德認為，一個國家的偉大，不在於人口多寡、土地面積大小、國防武力是否強大，而在於其文明程度。而國家文明的指標，就是弱勢族群能否在這個國度自在的生活。讓弱勢族群在台灣能自在的生活，就是未來我們繼續努力的目標。