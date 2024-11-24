第二屆中國國際供應鏈促進博覽會將於11月26日～11月30日（下稱鏈博會）在北京舉行。本屆鏈博會的主題是「鏈結世界，共創未來」，並將發布「一報告兩指數」：全球供應鏈促進報告2024、全球供應鏈促進指數與「全球供應鏈連接指數，兩個指數在供應鏈領域是全球首創。

綜合陸媒報導，第二屆鏈博會由中國貿促會主辦，鏈博會是全球首個以供應鏈為主題的國家級展會，開幕式上將有1,000多名中外政商界代表出席第二屆鏈博會開幕式，並將發布「全球產業鏈供應鏈穩定暢通北京倡議」。

本屆鏈博會首次設置主賓國和主賓省。主賓國匈牙利，展館以「科技鏈結」為主題，展示匈牙利的優勢產業、特色資源。湖北則是本屆鏈博會的主賓省，將帶來28家有代表性的企業、70餘件展品，武漢、宜昌等9個市州將舉辦多場經貿活動。匈牙利和湖北省還將聯合舉辦主題活動，「主賓國遇見主賓省」將成為本屆鏈博會的一大看點。

本屆鏈博會在供應鏈服務展區新增高質量共建「一帶一路」板塊，展現各國企業在「一帶一路」架構下的供應鏈合作模式，分享經驗和案例。

此外，本屆創新發布「一報告兩指數」，將發布鏈博會旗艦報告「全球供應鏈促進報告2024」，結合全球供應鏈發展新趨勢，繪製人形機器人、智慧汽車、積體電路等11個重點產業的全球供應鏈圖譜。首次對外發布「全球供應鏈促進指數」與「全球供應鏈連接指數」，透過量化分析方法，協助各國政府和工商界更加準確把握全球供應鏈發展趨勢和主要風險。