Wemby DRAINS the triple and the Spurs have the late lead over the Warriors 🔥



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勇士球星史蒂芬柯瑞24日全場投15中5，含三分球投10中3，僅拿14分，只能眼見勇士從第三節17分領先，到了末節被馬刺追上甚至超前，勇士最後以94比104慘遭馬刺逆轉擊敗，馬刺逆轉頭號功臣當屬才剛傷癒復出的去年狀元文班亞馬，他拿25分、9助攻、7籃板、1抄截與3火鍋的全能數據。

儘管馬刺有了文班亞馬傷癒歸隊，可是勇士上半場仍靠最近火力凶猛的威金斯包辦15分，年度第六人熱門希爾德也有11分進帳，上半場結束，取得50比38領先，馬刺上半場進攻相當無力，投籃命中率只有3成26，含三分命中率2成31，文班亞馬半場9分。

勇士下半場雖曾擴大領先到17分，卻在末節被馬刺追成90比90平手，甚至靠著卡斯特最後3分48秒三分球超前，文班亞馬接著投進三分球，卡斯特兩罰中1，馬刺反而領先7分，馬刺這波11比0反攻，也讓勇士直到最後2分08秒卓雷蒙格林兩罰中1才打破。

來到最後1分28秒，哈里生巴恩斯投進中距離，柯瑞此時終於投進三分球，哈里生巴恩斯卻馬上完成三分打，讓馬刺取得102比92領先，接呃文班亞馬最後36秒兩罰俱中，柯瑞搶投三分沒進，比賽從此定局，勇士也只能乖乖宣告放棄了。