嘉義縣東石、布袋沿海是台灣牡蠣養殖重鎮。（呂妍庭攝）

嘉義縣繼2022年在海岸線北側東石鄉網寮設置全台第1座專車監測海水水質陸上型24小時自動連續監測站後，今（24日）啟用在海岸線南側設置的監測站，將有效完整監控全縣沿海水質，新監測站特別加裝塑膠微粒自動採樣器，可提早掌握沿海海域塑膠微粒含量，嘉義縣長翁章梁期待兩座監測站可以變守護神，守護海洋、漁民和消費者。

嘉義縣布袋海域水質監測站今正式啟用，為全縣沿海水質監控提供更全面的保障。（呂妍庭攝）

今補助機關海洋委員會主任委員管碧玲、海洋保育署長陸曉筠、立委蔡易餘等人到場參與「嘉義縣布袋海域水質監測站啟用儀式」，嘉縣環保局長張輝川指出，嘉縣沿海養殖業興盛，為確保水質穩定與養殖環境的安全，2022年在東石網寮設置全台首座陸上型24小時海水自動監測站，加上今啟用的布袋監測站，接下來可為全縣沿海水質監控提供更全面的保障。

嘉義縣長翁章梁、海洋委員會主任委員管碧玲、立委蔡易餘等人聆聽監測站的運作方式。（呂妍庭攝）

布袋監測站設置磷酸鹽、葉綠素、溫度、鹽度等12項監測指標，其中新增塑膠微粒自動採樣器，結合自動水質採樣保存設備，將定期送驗海水，掌握沿海塑膠微粒含量，而這些監測數據將提供給養蚵業者參考，幫助他們即時掌握水質狀況，隨時調整養殖環境，保障水產品質。

嘉義縣布袋海域水質監測站今正式啟用，為全縣沿海水質監控提供更全面的保障。（呂妍庭攝）

張輝川說，監測數據會即時上傳至環保局官網，民眾可透過手機查詢最新水質數據，且這次啟用的布袋監測站除新增塑膠微粒採樣器，還擴大設站規模，開設2樓休憩觀景平台，可供民眾登上平台欣賞沿海風景。

管碧玲表示，嘉義的蚵仔聞名全台，透過24小時沿海水質監測，可以確保蚵仔生長過程不受汙染，也進一步加強食品安全程度，嘉義養出的牡蠣將是食安百分百產品，且全台一縣市有兩座監測站，只有嘉義縣，誇翁章梁、縣府很用心。

翁章梁感謝海洋委員會補助相關經費，協助嘉義成立水質監測站，表示東石及布袋都是養蚵重鎮，有了監測站可以隨時注意海水的變化，隨時追蹤海洋是否遭汙染，實際上也保護養蚵的環境，進一步提升消費者對東石、布袋蚵仔的信任度，期待監測站可以變守護神，守護海洋、漁民和消費者。