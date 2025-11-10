「樂天三本柱」河智媛、禹洙漢、廉世彬今（10）日出席壽司品牌一日店長活動，3人化身小廚娘，洗手作羹湯給前來參與活動的粉絲享用，展現鄰家女孩的一面。談及年底即將到來的聖誕節與跨年，河智媛表示自己很少在過節日，但今年意外很期待聖誕節到來；廉世彬則說，聖誕節基本上都會待在家，因為去哪都很多人，「跨年會跟家人一起過，這是我們家的習俗」。

「樂天三本柱」今年4月在台灣公開亮相後，她們的一顰一笑，都吸引許多粉絲喜愛，在上半年度賽季為球隊增加不少話題，因此她們明年度的去留也引發高度關注。今活動現場有媒體詢問明年計畫，主持人直接代替三本柱回應「後續計畫會再跟大家報告」，並未讓三本柱回答。事實上，河智媛過去受訪也曾被問過此事，她當時僅表示「還不知道」，可見未來動向還有很多不確定的空間。

三本柱難得公開做菜，眾人也好奇，她們是否有為異性做過飯？廉世彬金說：「有啊！以前會跟爸爸一起做菜。」河智媛則說年代實在太久遠，根本都忘記了。