屋頂型太陽光電具有隔熱、節能及帶來額外收入等效益，極適合我國氣候環境，滿足建築淨零轉型訴求，為邁向再生能源發展政策目標，經濟部鼓勵私有小型屋頂設置太陽光電發電設備，新竹市政府即起推動家戶屋頂設置太陽光電補助作業，單幢建物獎勵最高30萬元。

代理市長邱臣遠指出，新竹市自2005年至2023年，溫室氣體排放量已減排10％，提前達成2025國家減排目標，未來設定2030減排30％、2040減排60％的階段性目標。

行動計畫包括提升再生能源、推動節能設備、燃煤退場、低碳交通與源頭減量等，並與企業合作推動防風林保育、生態教育及公園認養等專案，市府也將持續追蹤淨零排放白皮書進度，落實低碳交通、建築法規等策略，結合科技與創新，攜手企業、市民與學術界，共創美麗永續的智慧竹市。

市府表示，近年淨零減碳等環境保護與永續發展已成為全球共識，為達成淨零目標，市府整合資源，訂定6大部門淨零行動計畫，在能源方面，將逐步提升再生能源裝置容量，目標2050年太陽光電裝置容量比今年增加3.6倍。

為加強推廣屋頂型太陽光電發電設備的設置，鼓勵市民與產業攜手投入再生能源發展、提升裝置量，加速邁向2050淨零碳排的願景，今年獲中央「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」核定補助獎勵金逾1400萬，預估可供於全市設置光電至少80戶以上的民眾申請獎勵。

產發處說明，申請期間為即日起至12月15日或獎勵經費用完為止，獎勵對象為在新竹市（建築頂層面積1000平方公尺以下）私有建築物屋頂設置太陽光電發電設備，且於今年1月1日起取得竹市府設備登記核准文件者，依核准之總裝置容量每瓩獎勵3000元，單幢建築物累計獎勵金額上限30萬元。