入行60周年，「痛苦歌王」孫情以81歲高齡搏命熱唱，11月8、9日在台中中興大學惠蓀堂連開3場個唱，舉辦「2025文平嫂重陽敬老感恩孫情演唱會」，成功完勝世界紀錄。甚至有105歲人瑞鐵粉到場力挺，讓孫情感性表示：「感謝大家都來見證歷史，歌唱生涯沒有遺憾了，感謝你們豐富了我的人生。」

韓國華僑孫情於韓國出道，因演唱經典電影《淚的小花》主題曲一炮而紅，之後來台推出〈浪子淚〉、〈又是細雨〉、〈永恆的回憶〉等經典名曲，被封為「痛苦歌王」。此次開唱備戰，為呈現最佳狀態，孫情提前一個月暫住台中，他表示：「這是我的初體驗，也是很大的挑戰。其中一天要唱兩場，我的演唱需要耗費大量力氣，因此得先適應環境。」除了持續運動，他也在演唱會現場勤喝特製飲品養氣、保養嗓音。

孫情開唱，好友們到齊力挺。（台中多媒體公司提供）

演唱會上，他獻唱多首經典歌曲〈是誰搶走我的愛人〉、〈浪子淚〉、〈又是細雨〉等，唱到情深處時，他想起離世的劉家昌，數度哽咽，讓現場粉絲為之動容。孫情感性地說：「這三場個唱，在我的歌唱生涯中具有深刻意義。感謝每一位粉絲，大家始終力挺，每個人都是我的VVVIP，感恩你們的支持，豐富了我的人生，此生已無遺憾。」

第3場演出更吸引保持金氏世界紀錄「最高齡羽球選手」的105歲鐵粉到場見證歷史，讓孫情忍不住笑說：「終於感覺我還是個小弟弟。」他也鼓勵銀髮族：「我都還在演唱，大家沒理由不出門，要多走動、看看世界，凡事就跟著感覺走。」老友、廣播教父文平也笑虧他連唱3場都沒倒下，「真的很阿彌陀佛。」

連續兩天完成不可能任務後，孫情表示相當開心，雖然雙腿有些酸，但老天給足體力，順利完成挑戰。圓滿結束連場演出後，他透露月底將前往日本展開放鬆之旅，見招拆招、四處趴趴走。