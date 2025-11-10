迎接年度最強購物盛事雙11，連鎖咖啡品牌為讓民眾精省消費，同樣祭出一系列飲品好康，包括星巴克推出買1送1、CAMA CAFE明星商品1元起帶走等，讓新鮮咖啡香氣陪伴民眾溫暖度過冬日。

星巴克推出「歡慶雙11 好友分享日」，11月11日當天上午11點至晚上8點，買2杯大杯（含）以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中1杯由星巴克招待，每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取，優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

CAMA CAFE 11月16日前推出「雙11好物特區」，多款明星商品最低1元起。（CAMA CAFE提供／朱世凱台北傳真）

CAMA CAFE官網電商11月16日前推「雙11好物特區」，多款明星商品最低1元起，還有11元、111元、1111元等驚喜價位，11月10日單筆消費滿1600元即贈111元購物金；11月11日當天進一步加碼，滿1000元即可獲111元購物金。另有11月全月折扣活動，單筆訂單不限金額輸入指定優惠碼即可現折11元、滿1萬元輸入指定優惠碼現折1111元。

85度C在11月11日當天推5款大杯指定飲品享買2送1優惠。（85度C提供／朱世凱台北傳真）

85度C在11月11日當天推出5款大杯指定飲品，享買2送1優惠，活動品項包含香草風味拿鐵、榛果風味拿鐵、特皮Q奶茶、蕎麥奶茶和蕎麥冬瓜，5款活動指定飲品「寄杯卡」買2張送1張，每張10杯最高省1050元，相當於66折優惠。