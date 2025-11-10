周日，川普在Truth Social上發文抨擊ACA補貼是「醫療保險公司的意外之財，卻是美國人民的災難」，他並要求把這筆資金直接發放給個人自行購買保險。川普寫道：一旦政府重啟，我隨時準備與兩黨共同解決這個問題。

美國財政部長貝森特和川普鐵桿盟友、參議員葛拉漢（Lindsey Olin Graham）在分別接受電視訪問時都表示，在國會通過聯邦撥款法案之前，川普的醫改方案不會推出。

周日，貝森特在接受美國廣播公司（ABC）節目「本周」（This Week）訪問時表示，我們目前不會向參議院提出這項提議。在民主黨人讓政府重啟之前，我們不會與他們進行談判。

共和黨人堅持，只有在恢復對聯邦政府撥款後，才會考慮解決醫改問題。

稍早前，在幾位民主黨人倒戈下，美國參議院以60對40票踩線通過推進一項臨時撥款法案的程式性表決。該協議將為美國聯邦政府提供資金到明年1月底，而根據協議，共和黨人則同意在12月第二周，單獨就一項延長ACA補貼議案進行表決。

民主黨參議員Adam Schiff周日在接受ABC節目「本周」訪問時表示，他認為川普的醫改方案是為了削弱ACA法案，且讓保險公司能拒絕為有既往病史的人提供保險，「所以，川普一邊發文抨擊保險公司，一邊又說：『我要賦予你們更大的權力，可以取消人們的保單，且如果他們有既往病史，就不必承保』，而這正是ACA法案協助解決的主要問題之一」。