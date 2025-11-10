來自韓國職棒起亞虎啦啦隊的高佳彬，目前加盟台灣職排台中連莊小魔女啦啦隊，甜美笑容與精湛舞技讓她擄獲不少粉絲的心，一雙笑起來就會像月亮的瞇瞇眼被網友封為「會笑的眼睛」。而從小就開始學習舞蹈的她，也來到《女神放大鏡》分享加入啦啦隊這些年來的心路歷程。

被問到跳舞過程中是否曾經歷過辛苦的時期，佳彬先是說沒有，接著又笑出聲說「最近有感受到自己好像有點年紀了，身體開始容易疼痛。」她笑稱這可能是感覺最辛苦的時候。相比記不住舞步，她認為「練習時間不足」反而更讓她覺得辛苦。

高佳彬出道前兩年正逢疫情，只能戴著口罩應援。她回憶那個時期，說都流了比平時多兩倍的汗，由於長期戴口罩，她便嘗試只畫眼妝上班「後來看照片發現也沒差很多，所以就只畫上面了。」雖然因此「不能喝水、口罩也不能拿下來」，但她笑說準備時間變短很多。

疫情期間，因觀眾只能看到她的眼睛，讓粉絲們更注意到她那雙會笑的瞇瞇眼。佳彬對此表示「即使後來拿掉口罩後，大家還是說喜歡我的笑容，讓我覺得很感謝。」被問到「笑眼」是否是練出來的，她大笑回應「那是天生的！如果刻意擠出來會很醜，要自然才好看。」在記者笑說本想詢問有沒有「笑眼技巧」，她則面露苦惱表示不知道怎麼展示，可愛的模樣讓在場眾人都忍不住會心一笑。

被問到有沒有聽過台灣著名歌曲《愛笑的眼睛》，她表示雖然沒有聽過，但是很想聽聽看，還笑說倒是很常聽到《嘉賓》這首歌，而在聽完徐若瑄版本後，她覺得歌曲很好聽，是她喜歡的抒情歌類型，並承諾會努力練習，將來有機會可以「唱給粉絲聽」。

在聊到6月隨著起亞虎來台參加富邦悍將主題日活動時，佳彬提到印象最深的台灣啦啦隊成員是味全龍的Jessy，並稱讚對方「是一個很可愛、很漂亮又善良的人。」透露兩人初次見面時，Jessy對她非常親切，甚至來韓國時，還有特別約她出來見面，可惜她那時人在工作，無法赴約。

而近期她首次在主場挑戰現場演唱，卻遇上麥克風故障，讓她緊張到不行。「當下只想趕快解決，雖然最後有唱完，但沒能展現完美的表演給觀眾，讓我覺得有點可惜。」隨後在現場記者的鼓舞下，她也清唱了一段 Taylor Swift 的《Love Story》展現歌喉，甜美的歌聲讓現場氣氛瞬間融化，但佳賓仍害羞表示，自己剛睡醒不久還沒開嗓。

近兩年陸續有許多韓籍啦啦隊來台發展，對於是否會感受到其他韓籍成員在台發展成功的壓力，佳彬坦言「她們是她們，我是我，不會造成負擔，但會羨慕！」對她而言，最大的成就感來自粉絲的鼓勵「比賽結束後聽到『因為妳，我們可以更好的應援』，那一刻就覺得很幸福。」

至於理想型，她笑說「我不太看外表，如果真的要說，喜歡皮膚白、說話得體、溫柔的人。」不過她也誠實補充「其實都會看啦～」目前她最喜歡的韓星是 TWS 的李炅潣，而她的地雷則是「講話沒禮貌的人」。

節目最後，記者請她用三個形容詞形容自己，佳彬選了「積極、幸福、笑容」。她也向台灣粉絲喊話「因為才剛到台灣，還有很多生疏的地方，但我會努力學中文，希望之後能多多交流，也多多見面喔！」